В Тверской области водитель на иномарке насмерть сбил мальчика на электросамокате

Мальчик умер в больнице от полученных травм Фото: областной минздрав

Авария произошла 4 июля на 2-м км автодороги Редкино-Озерки в Конаковском районе Тверской области.

10-летний мальчик ехал в сопровождении родителей на электросамокате по краю проезжей части, навстречу движению транспорта, неожиданно для водителя автомобиля "Форд" начал переезжать дорогу и попал под машину.

От полученных травм ребенок скончался в больнице. Водитель трезвый.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам будет принято процессуальное решение.