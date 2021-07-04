В Тверской области МЧС прогнозирует возникновение опасных ситуаций на 14 участках федеральных трасс

Прислушайтесь к прогнозам МЧС, будьте осторожны. Фото: Алексей ФОКИН

В регулярном прогнозе возникновения ЧС на территории Тверской области, ГУ МЧС по региону сообщило о вероятности возникновения 5 июля, в понедельник, происшествий на федеральных трассах — М-9, М-10, и на платной М-11.

Всего, по данным ведомства, выделено 14 опасных участков, где велика вероятность заторов или ДТП.

М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Возможны происшествия на открытых участках скоростной автодороги М-11.

Причины - нарушение пешеходами и водителями транспортных средств правил дорожного движения.

Водителям и пешеходам надо быть внимательными и прислушаться к советам специалистов МЧС.