Украв сигареты, житель Торжка может лишиться свободы

Воруя сигареты, новотор не предполагал, что заковывает себя в наручники. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В полицию Торжка обратился представитель одного из сетевых магазинов города. Он написал заявление, из которого следовало, что ещё в мае из магазина пропали сигареты на сумму 50 000 рублей.

Проведя сыск, полицейские установили, что кражу совершил 25-летний житель Торжка - сотрудник магазина.

В ходе дознания, подозреваемый пояснил, что вынес 10 блоков сигарет (100 пачек, или 2000 сигарет) и продал их, а деньги потратил на себя родного.

Теперь судьбу вора будет решать суд и может отправить его в изоляцию от общества на два года.