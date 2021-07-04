За минувшие сутки 3 июля 2021 года в Тверской области вакцинировалось 2393 человека

Вакцинация в Тверской области продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб обнародовал новые данные по вакцинации в Тверской области.

На утро 4 июля в регионе вакцинировано 200 400 человек. Это чуть больше 16 процентов от общего числа жителей.

За минувшие сутки привилось 2393 человека.

«Наша цель – получить коллективный иммунитет. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя на недавнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Для коллективного иммунитета должно быть привито не менее 60 процентов населения региона.

Запись на вакцинацию во всех 56 пунктах ведётся по телефону 122.

Без записи можно вакцинироваться в торговых центрах.