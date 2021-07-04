В Удомле задержали наркодилеров

Полицейские не дали наркотикам распространиться по Тверской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотруднику группы по контролю за оборотом наркотиков полиции Удомли стало известно о распространителях наркотиков в городе.

Проведя оперативные мероприятия, полицейские задержали двух наркодилеров — мужчину 41 года от роду, и 20-летнюю женщину.

У подозреваемых изъяли пакетики с наркотическим зельем, общим весом пять граммов. А это уже, согласно УК РФ — крупный размер партии.

Наркотик дилеры приобретали через интернет, а затем планировали его распространять на территории Тверской области.

Пресс-служба УМВД РФ по Тверской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Если суд сочтёт собранные доказательства убедительными, то наркодилеры рискуют на 20 лет лишиться свободы.