Высший балл ЕГЭ по математике в Тверской области не заработал никто

Подведены результаты сдачи ЕГЭ в Тверской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области систематизированы результаты по ЕГЭ за 2021 год. Пятерым выпускникам удалось получить 100 баллов сразу по двум предметам.

Высший балл по одному предмету получили 55 выпускников средних школ Верхневолжья.

Среди успешных предметов были русский язык, литература, химия, физика.

Любопытно, что ни один экзаменуемый, выбравший профильную математику, не смог сдать ЕГЭ по этому предмету на 100 баллов. Царица наук, как называл математику Карл Гаусс, в этот раз нашим школьникам не покорилась.