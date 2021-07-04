За сутки в Тверской области случилось 13 пожаров

Пожарным в минувшие сутки пришлось изрядно поработать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Главного управления МЧС Росси по Тверской области, на 6:00 4 июля, за минувшие сутки, в регионе зафиксировано 13 пожаров.

Горело в Твери, на улице Малая Самара, в Удомельском городском округе, деревня Михалево,

в Торжке, на улице Новгородская, в Спировском районе - деревня Двойка и любимое Пушкиным место — село Берново, в Старицком районе.

А ещё восемь раз пожарные выезжали тушить мусор.

Что касается природных пожаров, то их за прошедшие сутки на территории Тверской области не зафиксировано.