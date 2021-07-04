Санитарный вертолёт ночью в Тверской области спасал больного

Вертолёт оперативно доставил пациента в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь с 3 на 4 июля в Тверской области развернулась спасательная операция.

Медикам поступило сообщение, что нужно срочно транспортировать больного из Центральной районной больницы Селижарово в аналогичную больницу Ржевского района Тверской области.

Вертолёт МИ-8 МЧС России с бригадой медиков на борту поднялся с аэродрома «Змеёво» в 23:45.

Опытный экипаж успешно доставил врачей в Селижарово. Там больной был взят на борт и экстренно транспортирован в Ржев.

В 02:45 пациент был принят в ЦРБ Ржевского района.

Ночное спасение было завершено успешно. И уже в мягком утреннем свечении восходящего Солнца вертолёт вернулся в Тверь.