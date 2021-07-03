Один человек погиб и двое тяжело ранены в ДТП с мотоциклом в Тверской области

Погиб пешеход, водитель и пассажирка мотоцикла тяжело ранены. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Авария со смертельным исходом произошла в Торжке Тверской области на Ленинградском шоссе. Мотоцикл, на котором ехали мужчина и женщина, сбил пешехода. Как уточняют в областной Госатовинспекции, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Пешеход, взрослый мужчина (точный возраст не сообщается), скончался на месте. Водитель и пассажирка мотоцикла ранены. По имеющейся информации, они находятся в тяжёлом состоянии.

ГИБДД и "КП"-Тверь" обращаются ко всем участникам дорожного движения: чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать осторожность на дороге, следовать ПДД и вести себя осмотрительно.