В Твери отремонтируют стены бассейна "Дельфин" и заменят там подогреватель

В бассейне «Дельфин» проведут восстановительные работы на северо-восточной и юго-западной стенах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В спортивных учреждениях Тверской области будет улучшена материально-техническая база. Такое решение озвучили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

В частности, в 2021 году в Твери будут отремонтированы льдокомбайны ледовых комплексов «Старица» и «Кристалл» и система освещения зала ФОКа имени Султана Ахмерова.

В бассейне «Дельфин» проведут восстановительные работы на северо-восточной и юго-западной стенах.

В планах также разработка проектно-сметной документации на капремонт кровли в спортивной школе по боксу и кикбоксингу.

Ранее также были приняты решения заменить в «Дельфине» подогреватель, обновить холодильное оборудование в ледовом комплексе «Старица», установить систему оповещения в спортивной школе Олимпийского резерва по видам гребли. Для этой школы также закупят тренажёры, лодки и каноэ, а для СШОР по хоккею и футболу - тренировочный инвентарь.