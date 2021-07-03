Певица Татьяна Овсиенко не приедет в Тверскую область из-за коронавируса

Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Известная певица, Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко отменила свой визит в Тверскую область на праздник, посвящённый Дню города Западной Двины. По имеющейся информации у 54-летней артистки диагностирован коронавирус.
"Уважаемые западнодвинцы и гости нашего края! Обращаем внимание на изменения в праздничной программе Дня города. В связи с положительным тестом на COVID-19 выступление заслуженной артистки РФ Татьяны Овсиенко отменяется," - сообщила на своей страничке в соцсети администрация Западнодвинского района.
День города Западная Двина празднует сегодня, 3 июля. Певица должна была выступить в Городском саду Западной Двины в 22:00. Но без концерта западнодвинцы не останутся, к ним приедет ещё одна знаменитость - политик, продюсер и певец, Застуженный артист республики Крым Андрей Разин с группой "Ласковый май".
Полная программа праздника опубликована в соцсетях.