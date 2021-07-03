Жителям Тверской области за сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса

Прививку от коронавируса можно сделать в 55 пунктах вакцинации.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
За прошедшие сутки (2 июля) от коронавируса в Тверской области вакцинировались 7030 человек. По данным регионального оперштаба, это рекордное суточное число вакцинированных с начала прививочной кампании.
Всего к утру 3 июля прививку от коронавируса сделали 198 034 жителя Тверской области. В федеральный реестр внесена информация о 180 000 вакцинированных.
Прививку от коронавируса можно сделать в 55 пунктах вакцинации, действующих на базе медицинских учреждений, а также в торговых центрах Твери и в Тверском государственном цирке.
На прививку в больнице нужно предварительно записаться по телефону 122, на портале Госуслуг, через региональную электронную регистратуру, в МФЦ или по телефонам прививочных пунктов. На вакцинацию с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.
Прививки в ТЦ и цирке делают в порядке живой очереди.
Информацию о расписании, адресах и телефонах прививочных пунктов читайте ЗДЕСЬ.