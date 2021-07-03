В четырёх районах Тверской области начали ходить автобусы "Транспорта Верхневолжья"

Новая модель пассажирских перевозок начала работать в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Фото: ПТО

Сегодня, 3 июля, новая модель пассажирских перевозок начала работать в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. С этого дня по райцентрам и в некоторые пункты за их пределами будут ходить синие автобусы "Транспорта Верхневолжья".

Это продолжение начатой в 2020 году в Твери транспортной реформы. Как и в областной столице, при реформировании общественного транспорта в Старице, Ржеве, Зубцове и Кимрах за основу была взята существующая система маршрутов. Но их улучшили для большей доступности важных объектов.

Автобусы, которые начали работать в районах, рассчитаны на 50-70 пассажиров. Они оснащены выдвижными пандусами и местами для размещения инвалидных и детских колясок. В автобусах имеются валидаторы, датчики дыма, видеорегистраторы, информационные табло и кондиционеры.

Оплачивать проезд можно так же как и в Твери: бесконтактной банковской картой, посредством QR-кода или мобильного приложения "Волга", транспортной картой "Волга", соцкартой жителя Тверской области, школьным проездным, а также наличными. О том, где купить кару "Волга" жителям районов области, читайте в нашем материале.