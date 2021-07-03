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Происшествия3 июля 2021 9:38

Под Торопцем Тверской области перевернулся отечественный автомобиль

Водителя увезли в больницу
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Авария произошла на первом километре дороги Торопец-Новотроицкое-Заречье.

Авария произошла на первом километре дороги Торопец-Новотроицкое-Заречье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло вечером 2 июля на первом километре дороги Торопец-Новотроицкое-Заречье в Тверской области. По неизвестной пока причине с дороги съехал и перевернулся автомобиль "ВАЗ 2114".

Пострадал водитель авто - мужчина возрастом около 30 лет. С жалобой на боль в области рёбер его госпитализировали в Нелидовскую ЦРБ. По имеющейся информации, угрозы его жизни нет.

В областной Госавтоинспекции сообщают, что признаков алкогольного опьянения у водителя "четырнадцатой" не было.