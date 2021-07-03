Умерла женщина, которую нашли в Тверской области голой и истощённой

Делом заинтересовался СК. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Скончалась доведённая до измождения женщина, которую нашли запертой в одной из квартир посёлка Изоплит Конаковского района Тверской области.

О смерти женщины в региональном Министерстве социальной защиты населения сообщили информационному порталу ТИА. Известно также что пенсию погибшая не получала, зарегистрирована была в квартире, где её обнаружили.

Совершенно измождённую, голую и психически нездоровую женщину 22 июня нашли запертой в квартире по улице Пионерская в Изоплите. Несчастная находилась в условиях страшной антисанитарии, лежала на полу. Женщину увезли в больницу.

Есть подозрение, что это дело рук чёрных риелторов, которые просто бросили умирать владелицу очередной "отжатой" ими квартиры.

Этот случай сейчас проверяет следственный комитет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.