Стало известно, где продают карты «Волга» для оплаты проезда в районах Тверской области

Жители районов, куда пришла реформа транспорта, могут платить за проезд так же, как и в Твери. В том числе транспортной картой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Автобусы «Транспорта Верхневолжья» 3 июля начнут ходить в Ржеве, Старице, Зубцове и Кимрах. Система оплаты проезда будет точно такой же, как и в автобусах Твери. В том числе, пассажиры смогут купить карту «Волга», чтобы расплачиваться с её помощью.

Транспортные карты «Волга» продаются во всех почтовых отделениях Твери и Калининского района, Ржевского, Старицкого, Зубцовского и Кимрского районов, а также в киосках в Кимрах, Ржеве и Зубцове.

В киосках карты продаются по следующим адресам.

В Кимрах: на улице Урицкого, недалеко от бюста Туполева, а также у рынка; в Микрорайоне (Кропоткина); на улице Чапаева (Дом торговли); на улице Баклаева (ДОК); на Коминтерна (Станкозавод).

В Ржеве: перекрёсток Большой Спасской и Гагарина, около дома №47; улица Красностроителей (около магазина «Гермес»); улица Ленина, дом № 56; Ленинградское шоссе.

В Зубцове: улица Советская, дом № 24.

Оплатить проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в этих городах можно так же как и в Твери: бесконтактной банковской картой, посредством QR-кода или мобильного приложения «Волга», транспортной картой «Волга», соцкартой жителя Тверской области, школьным проездным, а также наличными.