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Общество2 июля 2021 20:13

Центр выплат "Тверская семья" опубликовал график выплат на июль

Деньги придут в срок от трех до десяти дней
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Опубликован график выплат для семей с детьми

Опубликован график выплат для семей с детьми

Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр выплат "Тверская семья" 2 июля опубликовал график перечисления выплат на текущий месяц.

В начале месяца семьиполучат детские пособия при рождении ребенка, пособия на детей до полутора лет и от 3 до 7 лет.

В уонце месяца будут перечислены компенсации беременным на питание и проезд, материнский капитал и др.

После перечисления деньги поступят на счет в срок от трех до десяти рабочих дней.

График выплат на июль Фото: Министерство демографической и семейной политики Тверской области

График выплат на июль Фото: Министерство демографической и семейной политики Тверской области