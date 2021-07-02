Центр выплат "Тверская семья" опубликовал график выплат на июль

Опубликован график выплат для семей с детьми Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр выплат "Тверская семья" 2 июля опубликовал график перечисления выплат на текущий месяц.

В начале месяца семьиполучат детские пособия при рождении ребенка, пособия на детей до полутора лет и от 3 до 7 лет.

В уонце месяца будут перечислены компенсации беременным на питание и проезд, материнский капитал и др.

После перечисления деньги поступят на счет в срок от трех до десяти рабочих дней.