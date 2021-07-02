Жительница Тверской области задушила бывшего мужа удлинителем и полотенцем и закатала труп в ковёр

Идея убийства пришла женщине в голову во время пьяной ссоры с экс-супругом. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Торжке Тверской области вынесен приговор 50-летней женщине, жестоко задушившей своего бывшего мужа и попытавшейся спрятать его труп. Согласно материалам дела, 12 августа 2020 года бывшие супруги вместе выпивали у себя дома. Между ними произошла ссора. И женщине пришла в голову идея убийства.

Она нашла дома удлинитель и накинула его на шею экс-супруга. Душила, пока тот не потерял сознание. Но он был ещё жив, поэтому женщина взяла на кухне полотенце и вновь начала душить.

Когда её бывший супруг умер, женщина стала думать, как замести следы преступления. За помощью она обратилась к своему знакомому, 62-летнему местному жителю. Он согласился помочь спрятать тело. На следующий день они закатали тело убитого в ковёр и вывезли к местному водоёму.

"Действия женщины суд квалифицировал по ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации как умышленное причинение смерти другому человеку и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Действия мужчины, способствующего сокрытию совершенного убийства, суд квалифицировал по ст. 316 УК РФ как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей," - сообщает пресс-служба Торжокского межрайонного суда.

Приговор вступил в законную силу.