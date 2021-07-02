За 60 лет жители Тверской области стали есть вдвое меньше хлеба и почти втрое больше мяса

Потребление хлеба и мяса находится в прямой зависимости от достатка и уровня жизни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интересными фактами о том, как поменялись вкусовые пристрастия жителей Тверской области за 60 лет, поделилось главное статистическое ведомство региона - Тверьстат. Там подсчитали, сколько среднестатистический житель региона съедал хлеба и мяса в 1960 году и сколько съедает сегодня.

"Давно известно, что потребление хлеба находится в прямой зависимости от достатка и уровня жизни. Чем меньше хлеба в рационе, тем разнообразнее стол потребителя", - отмечают специалисты Тверьстата.

Что ж, исходя из этого утверждения, жить мы стали лучше примерно в два раза. Если в 60-м каждый человек в среднем съедал за месяц 15,8 кг хлеба, то к 2021 году его потребление снизилось до 8 кг в месяц.

А вот мяса и мясопродуктов мы стали есть более, чем в два раза больше: всего 3,1 кг в месяц в 1960-м, против 8,8 килограммов в месяц в 2020 году.