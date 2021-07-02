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Общество2 июля 2021 18:15

"Контроль трезвости" проведет Госавтоинспекция в Тверской области со 2 по 4 июля

Сообщайте о нетрезвых водителях
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости"

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Тверской области в целях профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей со 2 по 4 июля проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекторы обращаются к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .