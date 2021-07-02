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Происшествия2 июля 2021 16:21

Водитель "Ауди" погиб в ДТП в Старицком районе Тверской области

Машина съехала в кювет и опрокинулась
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водитель на иномарке съехал в кювет и погиб

Водитель на иномарке съехал в кювет и погиб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельно ДТП произошло днем, 1 июля, на 1194 км автодороги «Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир - Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь - Углич - Ярославль», Старицкого района Тверской области.

49-летний водитель автомобиля "Ауди 100" при движении из Твери в Ржев по неустановленной причине съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до проезда бригады скорой помощи.