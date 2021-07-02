Новые комплексы видеофиксации начнут работать в тестовом режиме в Тверской области с 5 июля

Новые комплексы видеофиксации запустят в тестовом режиме Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 июля на Привокзальной площади в Твери в тестовом режиме заработал комплекс автоматизированной фиксации административных правонарушений "Страж", который будет использоваться для выявления нарушений остановки транспорта.

С 5 июля планируется начать тестовую эксплуатацию мобильных комплексов "Кордон Про-М", которые установлены в автомобилях Центра организации дорожного движения.

Допущенные водителями нарушения ПДД будут фиксироваться в процессе передвижения автомобиля в потоке.

- Комплекс способен выявлять такие нарушения, как несоблюдение установленного скоростного режима, выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и другие, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Для тестовой эксплуатации мобильных комплексов определены наиболее аварийные участки дорог: ФАД М10 "Россия" со 111 по 210 км, а/д М10-Конаково-Иваньково с 1 по 20 км, а/д Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна с 9 по 59 км, а/д Тверь-Ржев с 9 по 20 км и с 52 по 69 км.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.