Роман Милорадов назначен руководителем Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Роман Милорадов назначен руководителем ведомства Фото: Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 1 июля 2021 года Роман Милорадов назначен руководителем межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям.

Ранее он занимал эту должность с приставкой "врио".

Роман Милорадов родился в 1975 году, окончил Тверскую государственную сельхозакадемию в 2002 году. Имеет благодарности и почетные грамоты, является государственным советником Российской Федерации 3 класса.

Напомним, в апреле 2021 года Управление Россельхознадзора по Тверской области было реорганизовано и сменило свое наименование путем присоединения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области.