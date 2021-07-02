Трехлетняя девочка упала со сломанной горки на площадке в Твери и получила травмы

Маленькая девочка упала с игрового комплекса Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 1 июля на детской площадке, расположенной на улице Оснабрюкской в Твери. Девочка, 2018 года рождения, упала с игрового комплекса и ушибла подбородок.

Установлено, что комплекс сломан - на поверхности отсутствует доска. По факту травмирования ребенка Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Устанавливается владелец площадки.

- Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил следственный комитет.