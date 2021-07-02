Сирота обеспечен жильм по настоянию прокуратуры Тверской области

Прокуратура помогла сироте с жильем Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратился 19-летний житель Кашина и сообщил о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что заявитель относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей, состоял в льготной очереди, но жилье не получил.

Межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об обязании Министерства социальной защиты Тверской области и администрации Кашинского городского округа предоставить молодому человеку благоустроенное жилое помещение.

По договору найма жилого помещения сироте предоставлена благоустроенная квартира в Кашине площадью 32,6 кв. метров.