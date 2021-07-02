Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил сотрудников с 85-летием образования ГИБДД

В Твери состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования ГИБДД Фото: ПТО

В Твери, у здания УМВД России по Тверской области 2 июля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Профессиональный праздник сотрудники ведомства будут отмечать 3 июля. В этом году исполняется 85 лет со дня образования службы.

- У истоков создания службы и её традиций стояли люди, для которых долг и отношение к работе всегда были на первом месте. В годы войны сотрудники Госавтоинспекции помогали перевозить раненых в тыл, передвижению техники на боевые позиции, приближали Великую Победу. Мы чтим память сотрудников Госавтоинспекции, погибших при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время. Нам посчастливилось жить и работать с ветеранами службы, которые для нас являются наставниками, - сказал губернатор Игорь Руденя и поблагодарил за службу всех, кто обеспечивал и обеспечивает порядок на дорогах Тверской области.

Лучшие сотрудники ведомства были отмечены Благодарностями Губернатора Тверской области.

Также в рамках торжественной церемонии благодарственные письма получили кадеты средней школы №16, которые помогли найти и вернуть бабушке потерявшегося 1 июня в толпе людей на территории Горсада 6-летнего мальчика.