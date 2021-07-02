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Общество2 июля 2021 13:11

Региональный оператор оштрафован на 250 тысяч рублей за невывезенный мусор в Тверской области

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Оператора оштрафовали за невывезенный мусор

Оператора оштрафовали за невывезенный мусор

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки установлено, что на территории села Бурашево Бурашевского сельского поселения и деревни Некрасово Красногорского сельского поселения своевременно не вывозится мусор.

В местах накопления твердых коммунальных отходов стояли переполненные мусорные контейнеры, мусор был разбросан вокруг.

- По фактам выявленных нарушений надзорным органом руководителю организации, являющейся региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, - сообщили в прокуратуре.

В отношении юридического лица вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, организация оштрафована на 250 тыс. рублей.