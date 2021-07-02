В Тверской области 2 июля коронавирусом заразились ещё 212 человек

Число вакцинированных в Тверской области бьет рекорды, но и число заболевших растёт.

По данным на 2 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 212 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 46 278 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 31 человек. В целом по региону 41 254 жителей излечились от коронавируса. 1194 человек скончались. Пять человек умерли в минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 1 июля сделали 190 985 человек, за последние сутки – 6434 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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