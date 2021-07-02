За сутки в Тверской области жертвами аферистов стали три человека

Жители перевели мошенникам 3,9 млн рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В Тверской области за прошедшие сутки жертвами аферистов стали трое тверичан, лишившиеся в общей сложности более 3,9 миллионов рублей. Об этом рассказали пресс-службе регионального УМВД России.

50-летней жительнице Конаковского района поступило несколько звонков-предупреждений о попытке оформить кредит на ее имя. Женщина взяла кредит и перевела 1 192 000 рублей на "безопасные счета".

Жители Центрального и Пролетарского районов попались на похожую схему. Потерпевшие оформили кредиты и на двоих отправили мошенникам 2 710 000 рублей

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данных преступлений, - сообщили в полиции. - Следственными подразделениями территориальных ОВД возбуждены уголовные дела.