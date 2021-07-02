В Тверской области обезврежено более 1000 военных снарядов

Боевые снаряды уничтожают вдали от населенных пунктов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области на территории Оленинского муниципального округа вблизи деревни Васьково сводный отряд специалистов-пиротехников из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского спасательного Центра МЧС России вместе с ГУ МЧС России по Тверской области ведет пиротехнические работы, связанные с обезвреживанием авиационных бомб и фугасов.

В этом году с начала июня проверен участок площадью свыше 22 Га, обнаружено более 1000 взрывоопасных предметов.

- Ежедневно специалисты-пиротехники исследуют около 1 Га, находят свыше 50 взрывоопасных предметов. Среди «находок» артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные и шомпольные гранаты, взрыватели к артиллерийскому снаряду, - сообщает МЧС.

Все опасные находки в боевом состоянии специалисты извлекают из земли и уничтожают на полигоне вдали от населенных пунктов.