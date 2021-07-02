В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области 1 июля от коронавируса вакцинировались 6434 человека. Всего прививку сделали 190 985 жителей Верхневолжья – это 88,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 171 812 вакцинированных гражданах.

Вакцинироваться в Тверской области можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуги, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.