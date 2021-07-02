Полиция изъяла немаркированных сигарет на 370 000 рублей в Тверской области

Стоимость контрафактной продукции составила 370 000 рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Удомли выявлен факт хранения и сбыта немаркированных сигарет.

Незаконный бизнес организовал 50-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина наладил поставку и реализовывал товар в розницу в одном из торговых павильонов в Удомле. При обыске изъято около 2000 пачек. Еще 3000 пачек нашли в гаражном боксе. Общая стоимость табачных изделий составила порядка 370 000 рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 171.1 УК РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.