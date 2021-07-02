Ряд домов в микрорайоне "Южный" Твери остался без холодной и горячей воды

Воду отключили из-за плановых работ. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Ряд домов в микрорайоне "Южный" Твери с вечера 1 июля остался без водоснабжения. В кранах жителей нет ни горячей, ни холодной воды.

- У нас завершается период планового отключения горячей воды, а примерно с 22:00 вчерашнего дня нет и холодной, - сообщила "КП"-Тверь" утром 2 июля жительница дома 72 по улице Можайского. - Бочки с водой на улице тоже нет.

На отсутствие воды в соцсетях жалуются также жители домов №№70, 68 (корпус 2), 78 по улице Можайского. По их информации, воду отключили в связи с плановыми работами на линии холодного водоснабжения, и перебои с водой возможны не только на Можайского, но и на бульваре Гусева, а также в Мамулино, Брусилово и пос. Крупской.

- На сети проводились плановые работы, они должны были идти до семи утра, но в связи с большим количеством работы, пришлось продлить отключение до 10 утра, - сообщили нам на горячей линии "Водоканала".

В случаях перебоев с холодной водой звоните: (4822) 62-01-02.