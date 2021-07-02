Вагоны, собранные на Тверском вагонзаводе, будут курсировать между Арменией и Грузией

В купе вагонов установлены откидные столики и индивидуальные сейфы Фото: ПТО

Тверской вагоностроительный завод выполнил контракт с ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" на поставку 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги: 21 купейный вагон (с двухместными и четырехместными купе) и 6 некупейных вагонов.

В вагонах есть возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды.

В купе установлены откидные столики и индивидуальные сейфы. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе установлены телевизоры.

- Сегодня ТВЗ является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, что позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Контракт был заключен в марте 2021 года. Ожидается, что тверские вагоны будут использоваться для организации международного сообщения между Арменией и Грузией. Первая партия вагонов уже находится в эксплуатации.