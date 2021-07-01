Игорь Руденя проверил ход ремонта дорог в Твери

Игорь Руденя провел инспекционную поездку по Твери Фото: ПТО

1 июля губернатор Игорь Руденя проинспектировал объекты улично-дорожной сети, ремонтируемые по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

В программу ремонту в этом году вошли 70 объектов общей протяженностью свыше 61 км. Игорь Руденя проинспектировал работы на Волоколамском проспекте, готовность которых составляет 90%, улицу Зинаиды Коноплянниковой, (готовность 95%), Комсомольский проспект (готовность 85%).

Губернатор проверил ход работ в новом здании областного Дворца бракосочетания, на территории которого будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Всего в 2021 году в Твери в нормативное состояние приведут 32 дороги в Заволжском и Центральном районах, 34 - в Московском и Пролетарском районах.