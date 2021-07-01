Территория детского сада №156 признана самой красивой в Твери

Территория детского сада №156 признана лучшей в городе Фото: администрация Твери

В Твери подвели итоги муниципального конкурса "Лучший участок детского сада". Он был устроен для внедрения новых форм ландшафтного дизайна, а также для обмена опытом по устройству территорий и создание современных условий для безопасной, познавательной и игровой, двигательной и оздоровительной деятельности детей на прогулке.

В конкурсе участвовали все дошкольные образовательные учреждения, в финал вышли четыре детских сада: №156, 114, 166, 38.

Победителем конкурса стал детский сад №156. На территории учреждения организованы современные игровые зоны, экспериментальные лаборатории, уголки творчества, летние театры и пленэры, оборудованы мини-стадионы и площадки для спортивных и командных игр, проложены тропы здоровья, экологические тропы и разбиты цветники.