Губернатор Игорь Руденя проверил, как идёт строительство новых детских садов в Твери

Садики в этом году строятся в Твери, Бурашево, Торопце и Вышнем Волочке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году в Тверской области в рамках нацпроекта «Демография» строятся шесть детских садов. Ход строительства на двух из них 1 июля проконтролировал губернатор Игорь Руденя.

Глава региона посетил стройки на Склизкова и Планерной. Указал строителям на необходимость благоустройства территории и строительства пандусом для детских колясок.

Новый детский сад на Склизкова сможет принять 190 ребят. Там будут организованы две ясельные группы. Сейчас в строящемся здании монтируют электричество и занимаются отделкой подвала и первого этажа.

Садик на Планерной рассчитан на 150 детей. Рабочие там уже отделывают внутренние помещения.

Кроме вышеупомянутых, в Твери сейчас строится детский сад на улице Левитана на 190 мест. Строительство садиков в разгаре в Торопце, селе Бурашево Калининского района, Вышнем Волочке.