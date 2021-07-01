В Тверской области мошенники-«банкиры» четыре года незаконно обналичивали деньги

Мошенникам может грозить до семи лет лишения свободы. Фото: Константин ИВШИН

Следственный органы в Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин, которые на протяжении четырёх лет занимались финансовыми махинациями.

Их специализацией было незаконное обналичивание денег за вознаграждение. На этом за четыре года махинаторы заработали более 16 млн рублей. В преступную схему "банкиры" вовлекли более 20 физических лиц, оформленных как индивидуальные предприниматели, через которых было открыто свыше 150 расчётных счетов.

- Объём материалов уголовного дела по завершению расследования составил 85 томов, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области. - В настоящее время уголовное дело по обвинению участников организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мошенникам может грозить до семи лет лишения свободы.