Лучших кинологов и служебных собак УФСИН Тверской области определили на соревнованиях

Овчарки - самая популярная порода в кинологической службе УФСИН. Фото: УФСИН по Тверской области.

В Ржеве прошли профессиональные соревнования кинологов уголовно-исправительной системы Тверской области. Это региональный этап состязаний, победители которого отправятся на кинологическое первенство УФСИН России.

Формат соревнований - многоборье. Организовано оно было на базе исправительной колонии № 7. Кинологи и их напарники - служебные собаки - показывали навыки по общерозыскному профилю, поиску и обнаружению наркотиков, взрывных устройств и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

По информации УФСИН по Тверской области, сегодня в региональной уголовно-исправительной системе работают более 150 кинологов и свыше 160 служебных собак. Чаще всего это немецкие овчарки. На службе в УФСИН также есть восточноевропейские и кавказские овчарки, ротвейлеры. А лучшие поисковики наркотиков и взрывчатки - лабрадоры.

По итогам соревнований первое место заняла команда ИК-1 из Твери. Второе место у команды ИК-4 из Торжка, а бронза – у вышневолоцких кинологов ИК-5.