После падения мальчика в колодец следователи начали проверку в Тверской области

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту падения в колодец малолетнего мальчика.

Девятилетний ребенок провалился в колодец на территории рядом с заброшенным зданием бывших очистных сооружений в районе завода Микроприбор на берегу реки Донховка в Конаково.

О происшествии рассказала местная жительница в соцсети. Женщина и ее муж пришли на помощь девятилетнему мальчику. Ребенок травм не получил.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.