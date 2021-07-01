Двое мужчин создали центр интимных услуг в Твери

Незаконную деятельность пресекли полицейские Фото: Василий ХОДАРЕВ

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области пресекли деятельность преступной группы. Двое мужчин 36 и 37 лет создали центр досуга, в котором пять девушек оказывали клиентам услуги интимного характера.

- Организаторы незаконного бизнеса соблюдали конспирацию, следили за тем, чтобы информация о роде их деятельности распространялась только среди проверенных людей и на специальном интернет-сайте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Противоправная деятельность девушек была пресечена сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В жилище подозреваемых проведен обыск, изъяты различные предметы, используемые при оказании интимных услуг. Устанавливаются жертвы действий участников преступной группы.

По п. "в" части 2 статьи 240 УК РФ и частью 1 статьи 241 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.