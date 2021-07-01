Полузащитник ФК "Тверь" Ярослав Ивакин возвращается в Тулу

Ярослав Ивакин возвращается в тульский "Арсенал" Фото: fctver.com

Полузащитник Ярослав Ивакин возвращается в тульский "Арсенал". Футбольный клуб отдал футболиста в аренду ФК "Тверь" лишь на один сезон. И вот контракт истек. Об этом сообщает ФК "Тверь" на официальном сайте.

В тверской команде под руководством тренера Вадима Гаранина 22-летний футболист показал хорошую игру и забил семь голов в 18 матчах. Однако ярко завершить сезон помешала травма, полученная в апреле.

Клуб поблагодарил Ярослава Ивакина за совместную работу и пожелал талантливому футболисту здоровья и успехов в карьере.