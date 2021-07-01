Вакцинированные работники организаций в Твери могут рассчитывать на дополнительный выходной

Вакцинированныых сотрудников будут поощрять Фото: ПТО

Постановление главы Твери Алексея Огонькова появилось на сайте администрации 30 июня.

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18 июня "О проведении профилактических прививок отдельными группами граждан по эпидемическим показаниям" глава города распорядился поощрять сотрудников, которые прошли вакцинацию против коронавируса.

- Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории города Твери постановляю: обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача, предусмотреть возможность предоставления работникам, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительных дней с сохранением заработной платы и (или) иных мер поощрения, - написано в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

По данным оперштаба, 30 июня в Тверской области сделали прививку почти 6000 человек.