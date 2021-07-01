Девятилетний мальчик провалился в заброшенный колодец в Тверской области

ЧП произошло у заброшенного здания завода Фото: vk.com/konakovo_news/Наталья Маслякова

ЧП произошло 30 июня в Конакове Тверской области рядом с заброшенным зданием бывших очистных сооружений в районе завода Микроприбор на берегу реки Донховка. О случае рассказала подписчица группы "Конаково News".

Женщина с мужем были в огороде, когда услышали крики о помощи. Кричала и бежала за помощью семиленяя девочка. Ребенок рассказал, что в заброшенный колодец провалился ее девятилетний брат.

- Ему повезло, и он упал не в самый глубокий колодец, но при этом, самостоятельно выбраться не смог. Муж помог ему вылезти. Мальчик отделался сильным испугом и царапинами на лице, - написала женщина.

Люков на колодцах и ограждений на территории нет Фото: vk.com/konakovo_news/Наталья Маслякова

К слову, колодцев там два. Один из них достаточно глубокий, люков нет. Само здание завода тоже заброшенное и представляет опасность. Ограждений на территории нет.

- Прошу администрацию провести проверку и принять меры по обеспечению безопасности в этом месте, - обратилась к властям подписчица.

Под постом в соцсети администрация города Конаково разместила комментарий, что данной проблемой уже занимаются специалисты.