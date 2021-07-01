6000 человек вакцинировались от коронавируса за сутки в Тверской области

Очередь на прививку в ТРЦ "РИО" в Твери Фото: Александр Сорокин

В Тверской области продолжается прививочная кампания. За вчерашний день, 30 июня, от коронавируса вакцинировались 5939 человек. За время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за сутки.

Около пунктов вакцинации в торговых центрах, где желающих прививают без записи, выстроились длинные очереди. Люди занимают очередь еще до открытия.

На проблему очередей в пунктах, где не выдерживается соцдистанция, обратил в беседе с журналистами внимание министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. Правда это было пару недель назад и таких очередей, как в ТЦ «РИО», ещё не было, но был наплыв желающих в пункт вакцинации в «Глобусе». И Роспотребнадзор вынес предписание пунк закрыть.

- Там (в пункте вакцинации - ред.) маленькое помещение, и люди скучиваются, что недопустимо. Мы не знаем, может пришедший на вакцинацию является скрытым носителем вируса и заразит других. Социальная дистанция должна четко соблюдаться, - сказал Сергей Козлов.

Но, пункт в «Глобусе» не был закрыт, администрация гипермаркета отдала под его площади часть фуд-корта ресторана.

Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 184 021 житель Верхневолжья – это 85,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 166 254 вакцинированных гражданах.