В Тверской области 1 июля коронавирусом заразились ещё 206 человек

Число заболевших в регионе продолжает расти.

По данным на 1 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 206 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 46 066 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 42 человека. В целом по региону 41 223 жителей излечились от коронавируса. 1189 человек скончались. Шесть человек умерли в минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 1 июля сделали 184 021 человек, за последние сутки – 5 939 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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