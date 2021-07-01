Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 10:29

Житель Тверской области незаконно хранил дома винтовку Мосина

Оружие времен войны мужчина нашел во время раскопок
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За хранение оружия мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"

За хранение оружия мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"

Уголовное дело завели на 52-летнего жителя Зубцовского района. Мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Осужденный в мае 2020 года во время поисковых работ и раскопок погибших бойцов времен Великой Отечественной войны в районе деревни Михеево Зубцовского района в заброшенном коровнике нашел металлоискателем винтовку Мосина образца 1891-1930 годов. Трофей он отвез домой и хранил в сарае.

Суд назначил мужчине два года условно. Приговор вступил в законную силу.