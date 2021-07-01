Житель Тверской области незаконно хранил дома винтовку Мосина

За хранение оружия мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"

Уголовное дело завели на 52-летнего жителя Зубцовского района. Мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Осужденный в мае 2020 года во время поисковых работ и раскопок погибших бойцов времен Великой Отечественной войны в районе деревни Михеево Зубцовского района в заброшенном коровнике нашел металлоискателем винтовку Мосина образца 1891-1930 годов. Трофей он отвез домой и хранил в сарае.

Суд назначил мужчине два года условно. Приговор вступил в законную силу.