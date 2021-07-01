Пьяная угонщица украла машину у жителя Тверской области

Девушку задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию об угоне заявил 39-летний житель посёлка Новозавидовский. Мужчина оставил автомобиль с ключами у магазина и пошел за покупками, а когда вернулся, машины не было. Потерпевший вызвал полицию.

Полицейские составили ориентировку на автомобиль и передали дежурным нарядам полиции. Разбитую машину нашли на улице.

За рулём находилась 26-летняя жительница Московской области. Пьяная девушка, не имея водительского удостоверения, решила покататься, не справилась с управлением и попала в ДТП.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Ведется следствие.