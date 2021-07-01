Владелец частного дома в Тверской области оштрафован за сброс на почву сточных вод

Владелец сбрасывал сточные воды на почву Фото: Аца КОШТЭ

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области провело проверку по обращению жителей Бурашевского сельского поселения Калининского района и установило, что владелец частного дома вывел трубу и с локальных очистных сооружений и сбрасывает сточные воды на территорию общего пользования.

Лабораторными исследованиями подтверждено, что произошло загрязнение почвы. Виновника оштрафовали и обязали устранить нарушения, а также возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

- В настоящее время произведены работы по установке накопительного колодца для сбора сточных вод с последующей откачкой ассенизаторскими машинами, также в полном объеме уплачена сумма рассчитанного вреда, - сообщили в минприроды.