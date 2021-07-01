Девушку из Тверской области, пропавшую в Балашихе, нашли и вернули домой

Девушку нашли и вернули домой
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Завершены поиски 15-летней жительницы города Кимры Тверской области. Девушка исчезла 28 июня. Как сообщили следователям родственники, несовершеннолетняя уехала в подмосковную Балашиху и перестала выходить на связь.
В поисках пропавшей были задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
Девушку удалось разыскать.
- Каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось, жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
Устанавливаются обстоятельства исчезновения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.