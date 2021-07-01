Девушку из Тверской области, пропавшую в Балашихе, нашли и вернули домой

Девушку нашли и вернули домой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Завершены поиски 15-летней жительницы города Кимры Тверской области. Девушка исчезла 28 июня. Как сообщили следователям родственники, несовершеннолетняя уехала в подмосковную Балашиху и перестала выходить на связь.

В поисках пропавшей были задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Девушку удалось разыскать.

- Каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось, жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Устанавливаются обстоятельства исчезновения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.